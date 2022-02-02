“مكافحة الأمراض” يسجل 4,371 إصابة و7 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء ، 4,371 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 11,270 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 629؛ سُجّل شفاء 1,114 حالة، إلى جانب تسجيل سبع حالات وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، واثنتان بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 38,7% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 438,303، منها 37,856 حالة نشطة من بينها 134 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 394,412 حالة، ووفاة 6,035 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,046,913 شخصًا منهم 1,008,409 تلقوا الجرعة الثانية بينما تلقى 26,730 الجرعة التعزيزية الثالثة؛ ليصل إجمالي الملقحين إلى نحو 3,082,052 شخصًا.‬

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