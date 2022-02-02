فرحان حق: لا توجد أسماء مطروحة في مجلس الأمن لخلافة “كوبيش”

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق”، أنه “لا توجد أسماء مطروحة لدى مجلس الأمن بخصوص خلف المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل «يان كوبيش»”، مردفًا أن “الانتخابات هي أولوية في هذه المرحلة”.

وقال “حق”، في تصريح صحفي؛ إن ” مسألة أو كيفية تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعود إلى مجلس الأمن، ونحن سعداء بهذا التمديد وسنواصل تقديم الدعم اللازم للبعثة للاستمرار في أداء مهامها”.

وأوضح أن “مجلس الأمن سيعمل قريبا على إيجاد خلف لـ «يان كوبيش»، لكن لا توجد أسماء مطروحة وفي الوقت الحالي هناك العديد من المسائل المعلقة التي يجب حلها منها الانتخابات في ليبيا، ولذلك تم تعيين «ستيفاني وليامز» مستشارة خاصة للأمين العام هناك وهي تعمل على هذا الملف”.