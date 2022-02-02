المقري لـ«بوابة إفريقيا»: الرهان على الخارج سراب ولا يخدم ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

02 February, 2022

رأى الكاتب والناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، أن تمديد مجلس الأمن الدولي للبعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط يعد بمثابة رسالة واضحة لليبيين بأن “الرهان على الخارج سراب ولا يخدم ليبيا”.

وقال المقري، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “تعارض المصالح الدولية زاد من حدة الخلاف وعدم توافق أعضاء المجلس حتى بالإشارة إلى خروج القوات الأجنبية، وتحديد موعد للانتخابات في فترة التمديد وهذا غير معتاد في اجتماعات مجلس الأمن”.

وتابع المقري، “الفوضى السياسية أكثر حدة مما كانت عليه البلاد قبل سنة من الآن، وعليه أمام القوى الوطنية من حركات وأحزاب ومرشحين لمجلس النواب والمرشحين لرئاسة ليبيا أن يتم توحيد موقفهم السياسي مع دعم شعبي للأخذ بزمام مبادرة تحت عنوان “عمل سياسي وطني وأمني وتعبوي” يتجاوز الأجسام الموجودة حالياً”.