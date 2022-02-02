ليبيا تتسلم من الولايات المتحدة 950 ألف حقنة صالحة للعمل مع لقاح فايزر لوباء كورونا

ليبيا – كشف بيان صحفي صادر عن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا عن تسليم 950 ألف حقنة إلى وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال.

البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الإمدادات الحيوية تم تمويل أثمانها من قبل برنامج “يو أس أيد” على أن تسلم إلى إدارة الإمداد الطبي في الوزارة لتوزيعها على 430 موقعًا للتطعيم في ليبيا بهدف دعم جهود مواجهة وباء كورونا.

وأضاف البيان: إن هذه الحقن مخصصة للعمل مع لقاح فايزر وهي ضرورية، ولا بد من توفير إمدادات كافية لضمان الإدارة الآمنة للقاح.

ترجمة المرصد – خاص

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