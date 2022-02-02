ضمن “إيريني”.. طائرة فرنسية تنفذ مهمة وسط البحر المتوسط

غادرت الطائرة التابعة للقوات الفرنسية “Falcon 50 reg. F-ZWMO “، هذا الصباح من منطقة هيريس، متوجهةً لأداء مهمة وسط البحر الأبيض المتوسط وفق ما أورده موقع itamilradar

وتعمل الطائرة ضمن عملية “إيريني”، التي تتمثل المهمة الأساسية لها في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام المراقبة الجوية والأقمار الصناعية والمراقبة البحرية.

جديرٌ بالذكر أن عملية إيريني أطلقت في الـ 31 من مارس من العام 2021 لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، في حين تم تمديد عمل المهمة إلى نهاية مارس من العام 2023.

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