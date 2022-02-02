أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال مع فرصة سقوط الأمطار – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تعرض مناطق شمال البلاد إلى أجواء شتوية باردة، مع رياح نشطة إلى قوية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز. تشهد بعض مناطق البلاد سقوط أمطار متفرقة. تكون جيدة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ففي مناطق رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة ما زالت فيها الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة. خصوصا على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة. إلى قوية، تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة. وتقل سرعتها تدريجيا من مساء الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المناطق الجبلية. وتسجل اعتدالا بداية من يوم الجمعة.

بينما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تشهد سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق. وتكون جيدة خصوصا على مناطق بنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة. تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد. واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية، تتجاوز سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة. وتقل سرعتها من مساء الجمعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية. ولا تتجاوز11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل اعتدالا بداية من مساء يوم الجمعة.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. وتتكاثر أحيانا اليوم على الحمادة والجفرة.

والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

بينما في الكفرة – السرير- تازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.