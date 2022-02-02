مجموعة الأزمات الدولية: هذا هو المطلوب لتحقيق انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

شدد تقرير تحليلي نشرته “مجموعة الأزمات الدولية” على وجوب لعب الاتحاد الإفريقي دورًا أكبر بمعالجة أزمة ليبيا بالتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيسه.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد”، أشار إلى وجوب توقف الاتحاد عن لعب دور المتفرج إلى حد كبير مع مخاطر خروج التحول السياسي في ليبيا عن مساره، فالانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤمل إجراؤها في العام 2022 تمثل معلمًا من معالم طريق الانتقال إلى الديموقراطية.

وبين التقرير أن هذا الخروج تمثل في عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر الماضي، ومواصلة فصائل مختلفة بما فيها من هم في السلطة الضغط لتأجيلها إلى أجل غير مسمى، في وقت يتمتع فيه الاتحاد الإفريقي بنفوذ محدود للغاية على سياسة ليبيا الداخلية.

وأكد “وجوب قيام الاتحاد بدعم وساطة سياسية تقودها الأمم المتحدة لرسم خارطة طريق جديدة من خلال توفير مساحة لتسهيل طرد المقاتلين التشاديين والسودانيين، لأن الأطراف الليبية والقوى الخارجية تتفق على أن استقرار البلاد المستقبلي مرهون برحيل المقاتلين الأجانب”.

ودعا “الاتحاد الإفريقي لمعالجة سلبيات إخراج هؤلاء من ليبيا وفقًا لما نص عليه وقف إطلاق النار، لضمان إنهاء مخاوف الدول المعنية بذلك، مشيرًا إلى أن هذا يتم من خلال الضغط على البلاد وشركائها والدول المستقبلة لوضع إستراتيجية واضحة لنقل المقاتلين الأجانب”.

وأضاف التقرير: إن الاتحاد مطالب بالعمل على تشجيع عملية انسحاب سلسة لهؤلاء بطريقة منظمة ومنسقة وتدريجية مع التركيز على نزع السلاح وإعادة الإدماج.