قائد «إيريني»: معنى اسم العملية «السلام» وهو ما نطمح إليه لليبيا

أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري، أن استقرار منطقة الساحل مرتبط باستقرار الوضع في ليبيا، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا.

وقالت ديل ري، في اجتماع بالعاصمة الإيطالية روما مع الأدميرال ستيفانو توركيتو، قائد عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على لييبا: “إن منطقة الساحل يمكن اعتبارها الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا”، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وأضافت “أزمات عدة مثل ما يجري في مالي وبوركينا فاسو وتشاد فيما تنتشر جماعات مسلحة، مشددة على أن حياة الأشخاص وحقوقهم المعرضة للخطر تعد ركائز نهج الاتحاد الأوروبي المتكامل وهدف سياسة مشتركة تركز على النساء والرجال في المنطقة”.

وشكرت ديل ري، الأدميرال، على الدور الذي تقوم به العملية، مشيرة إلى أن العملية ضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة وكسب التحديات.

بدوره، تطرق الأدميرال توركيتو إلى نهج الاتحاد الأوروبي و الترابط بين ليبيا والساحل، قائلا: “إن عملية إيريني تعني باللغة اليونانية السلام، والسلام هو ما نطمح إليه لليبيا ومنطقة الساحل”.

وأكد الأدميرال الإيطالي أن العملية تدعم تنفيذ القرارات الأممية وتوفير الاستقرار والأمن في وسط المتوسط ​​وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.