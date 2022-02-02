مترشحون للرئاسة يوجهون رسالة إلى مفوضية الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

02 February, 2022

وجه مجموعة من المترشحين للرئاسة في ليبيا، رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، يدعوه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته، “إنه بالإشارة إلى ملتقى المترشحين للرئاسة الذي أقيم بتاريخ :24 يناير 2022. بفندق كورنثيا – طرابلس والذي حضره أكثر من 40 مترشح للرئاسة، وإلى وثيقة المبادئ التي وقع عليها الحضور من المترشحين للرئاسة، والى الدعوة التي وجهت إليكم للحضور-عماد السايح- عليه … نؤكد لكم بأنه لازال الأمل معقود في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب، لتحقيق الغاية في بناء دولة مدنية والخروج السريع والمدروس من هذا النفق المظلم الذي قادنا إليه بعض أصحاب المصالح والنظرة الضيقة والشخصية من الساسة المتصدرين للمشهد السياسي في بلادنا والذين لا يملكون بُعد نظر سياسي للأخطار التي تواجه بلادهم وتهدد النسيج الداخلي وأمن واستقرار البلاد، الأمر الذي يزيد من تثبيت هذه الحقائق الخطيرة التي تأتينا وتؤكد أنه إذا لم نتكاثف جميعا لإنقاذ بلادنا من هذا السقوط الحر وستكون النتائج كارثية على بلادنا وعلى الأجيال القادمة”.

وتابعت المجموعة في بيانها، “إن إيقاف الانتخابات يعتبر جريمة تاريخية في حق الشعب الليبي والوطن، سيتحمل مسؤوليتها من قام بها ومن وافق عليها، ونطالب المفوضية لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها وأخذ الأمر بمحمل الجد وحسم موقفها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، والإعلان عن القوائم النهائية وتحديد موعد للانتخابات، أن المترشحين للرئاسة هم أصحاب مصلحة ولديهم الشرعية المستمدة من الشعب مصدر السلطات والمتمثلة في التزكيات الممنوحة لهم وبالتالي هم طرف أصيل في العملية السياسية إلى حين تحقيق الانتخابات وانتخاب رئيس للدولة الليبية”.