هيئة الاستثمار توافق على 40 مشروعا استثماريا في الجنوب

العنوان-طرابلس

قالت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، أنها وافقت على طلبات لـ40 مشروعا استثماريا في المنطقة الجنوبية.

وجاء ذلك في بيان حول الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي للمنطقة الجنوبية، والذي يأتي استكمالا للاجتماع الأول الذي استضافته الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة يوم 12 يناير الماضي.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الاجتماع استعرض الطلبات الحاصلة على قرارات الموافقة على الاستثمار والتي بلغ عددها 40 مشروعا استثماريا في عدة مجالات إنتاجية وخدمية.

كما جرى استعراض العديد من البيانات والإحصاءات الخاصة بالمنطقة الجنوبية والمجالات الاستثمارية ذات الأولوية بما يسهم في استقرار وانتعاش المنطقة الجنوبية، وتشجيع الهجرة العكسية للجنوب الليبي.

كما تناول الاجتماع مباحثة السبل والآليات المناسبة التي تضمن التمويلات لإقامة هذه المشاريع الاستثمارية ونجاحها.