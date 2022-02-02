الدبيبة يشكر لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشكر للجنة إعداد الجدول الموحد للمرتبات لتسليمها المقترح.

وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”أشكر لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد بتسليمها المقترح النهائي للجدول للجنة المالية بمجلس النواب، وديوان المحاسبة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”هذه الخطوة كانت منتظرة منذ 7 سنوات، و من حق الليبيين مرتبات جيدة وعادلة”.

وكان وزير المالية خالد المبروك قال إن هناك اهتمام خاص بموضوع توحيد المرتبات لموظفي الدولة الليبية.

وأضاف المبروك أنه لأول مرة حكومة تفكر بالموضوع بشكل جدي لإعداد الجدول مؤكدًا تمكنهم من إعداده.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الجدول من الوزارة إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى لجنة المالية بمجلس النواب. وثم تم إحالته إلى رئاسة المجلس النواب بالخصوص .

ودعا وزير المالية مجلس النواب لاعتماد المشروع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.