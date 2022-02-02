الصور يبحث خلال زيارته بلجيكا ملف الأموال المجمدة لدى “يورو كلير”

كشف مكتب النائب العام أن الصديق الصور ،بحث ملف أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة في مصرف “يورو كلير”، خلال زيارته بلجيكا.

المكتب، وفي بيان، اليوم الأربعاء، أكد أن الصور ناقش خلال اجتماعه مع المسؤولين هناك، التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية وتقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات الخاصة بإدارة تلك الأموال.

كما تطرق النائب العام أيضًا إلى المشكلات المتعلقة “بواقعة التحايل وحجب المستندات عن القضاء لغرض التنفيذ الجبري على أموال المؤسسة، بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الإدارة في ليبيا سنة 2009 رضائيا”.