بحضور المنقوش.. انطلاق الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي

انطلقت أعمال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويتناول المجلس على مدى يومين، عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية لمواجهة تحديات القارة السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وستعكف الدورة على التحضير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35، التي ستجري أعمالها في أديس أبابا يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري.

– تدشين السفارة الليبية في أديس أبابا

– المنقوش من «الوزاري الأفريقي»: أجندتنا تحديد أولويات قارتنا لمكافحة الفقر والمرض والإرهاب

– لعمامرة للمنقوش: المصالحة تعزز الوحدة الوطنية وتمهد للتوافق بين الليبيين

وصباح اليوم، شاركت المنقوش، في تدشين السفارة الليبية والبعثة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدة أهمية وجود السفارة حيث مقر الاتحاد الأفريقي، والتعاون في مكافحة جائحة كورونا، والإرهاب بجميع أشكاله، وخلق فرص اقتصادية تعود بالفائدة على الدول الأفريقية».

وعلى هامش الزيارة، التقت وزيري خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، والجزائر رمطان لعمامرة، حيث ناقشت معهما جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الليبيين.

المنقوش خلال مشاركتها في الدورية.