السفراء في ليبيا سماسرة وحكام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

وصف عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، السفراء في ليبيا بالسماسرة والحكام، وأنهم أصبحوا أوصياء على الشعب الليبي.

ودعا امغيب خلال كلمة له بجلسة مجلس النواب الإثنين بوقف هؤلاء الغرباء المنتهكين للسيادة الليبية قبل الحديث عن الدستور.

وطالب بوقف الاتفاقية الأمنية مع تركيا التي وقعتها حكومة الوفاق السابقة، وعرضها على مجلس النواب.

وذكر النائب أنه إذا وافق عليها مجلس النواب يكون وجود القوات التركية شرعياً كما قال السفير التركي، وإذا رفضت يجب أن يخرجوا، وبعد ذلك نتحدث عن دستور بكل حرية.

وطالب امغيب، بأن يكون أول عمل رئيس الوزراء الجديد مطالبة المجتمع الدولي بإخراج جميع القوات الأجنبية. والعمل على المصالحة الوطنية والتأسيس لها.

وأفاد أن الرئيس الجديد لابد أن يعمل يعد للانتخابات المقبلة، وغير ذلك يعد إطالة لأمد الأزمة، وتلاعب السفراء بمصير الشعب الليبي.