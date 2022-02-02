حامد: يجب إجراء الانتخابات البرلمانية بدعم البعثة الأممية وتأجيل الانتخابات الرئاسية

ليبيا – قال عضو هيئة الدستور المقاطع السنوسي حامد إن مجلس النواب يحاول الهيمنة على المرحلة الانتقالية عبر خلق جسم موازٍ لوضع الدستور متجاوزًا الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

حامد بيّن في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن السلوكيات العبثية من رئيس مجلس النواب لخلق أزمة سياسية ودستورية هي للبقاء في المشهد أطول مدة، وفق قوله.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بدعم البعثة الأممية وتأجيل الانتخابات الرئاسية ما بعد وضع دستور دائم.

كما نوّه إلى ضرورة إرجاع مسودة الدستور غير التوافقية لهيئة الدستور للحوار، وذلك لتعديلها لتكون مقبولة ومن ثم الاستفتاء عليها والانتقال للمرحلة الدائمة.

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