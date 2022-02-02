السفير الجزائري بليبيا يؤكد دعم بلاده لـ”النواب” كسلطة شرعية

أكد السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين على موقف بلاده الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء شنين مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين طرابلس والجزائر.

وأشار شنين، خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمدينة القبة، إلى احترام الجزائر لحق الشعب الليبي في اختبار من يمثله، معبرًا عن دعمه لكافة قرارات مجلس النواب، وفق ما أورده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته الشخصية على منصة “فيس بوك”.

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