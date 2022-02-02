التعديل الدستوري يعتمد على تعديل مشروع الدستور – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق عبد السلام نصية. إن التعديل الدستوري يعتمد على تعديل مشروع الدستور.

وأوضح نصية. أن التعديل يكون من خلال تشكيل لجنة ستتكون من 24 عضواً. 12 من مجلسي النواب والأعلى للدولة، و6 من هيئة صياغة الدستور. و6 خبراء يسمهم مجلسي النواب والدولة.

وأضاف. بعد إقرار التعديل الدستوري اللجنة لديها 15 يوماً للاجتماع. و45 يوماً للتعديل في القضايا الخلافية في الدستور.

وذكر. أنه في حال تم التوافق على التعديل الدستوري يحال مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية العليا للانتخابات. ويجرى الاستفتاء عليها من قبل ثلثي الليبيين.

وختم عضو مجلس النواب :” في حال وافق الليبيين على مشروع الدستور المعدل نخرج بدستور دائم وتجرى الانتخابات”.