أطباء بلا حدود تناشد الرئيس الإيطالي إلغاء اتفاقية الهجرة مع ليبيا

ناشدت منظمة “أطباء بلا حدود”، الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلاK بمطالبة البرلمان بإلغاء اتفاقية الهجرة التي أبرمتها الحكومة مع ليبيا، و”التوقف عن تجاهل العواقب الإنسانية غير المقبولة لهذه الاتفاقية”.

وقالت المنظمة “بعد خمس سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية، هناك مزيد ومزيد من الأدلة التي تظهر كيف أن سياسات احتواء تدفقات الهجرة تؤدي إلى استمرار العنف، الإعادة، الاستغلال، الاحتجاز التعسفي في ليبيا للمهاجرين، كما أنها تزيد عدد الوفيات منهم في عرض البحر المتوسط”.

وشددت على أنه لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا، حيث يمثل العنف والوحشية روتينًا يوميًا لآلاف المهاجرين واللاجئين، فـفي نوفمبر 2021، وصفت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا هذه الانتهاكات بأنها جريمة ضد الإنسانية.

واختتمت المنظمة بالقول: “على الرغم من ذلك، لا تستمر إيطاليا والاتحاد الأوروبي في غض الطرف عن هذه الجرائم فحسب، بل يواصلان مساعدة خفر السواحل الليبي على تحسين قدراته للمراقبة البحرية من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وموارد تقنية”.

‬