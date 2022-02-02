الديوانة التونسية: إحباط محاولة تهريب 3267 علبة دواء بمعبر رأس جدير

أحبط عناصر الديوانة التونسية، بالمعبر الحدودي برأس جدير، محاولة تهريب 3267 علبة دواء مختلفة الأنواع إلى خارج البلاد التونسية.

وقال بيان صادر عن الديوانة: “في إطار مكافحة تهريب الأدوية، تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية مختلفة الأنواع (voltarene depakine pharmatex) مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي أثناء قيامه بإجراءات مغادرة التراب الوطني”.

وأضاف البيان “قد تم إثر تفتيش السيارة المذكورة العثور على 3267 علبة دواء داخل خزان وسط السيارة معدّ للغرض”.

وتابع “تم تحرير محضر حجز وتم إثر استشارة النيابة العمومية بالجهة الإذن بإحالة الملف إلى مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات”.