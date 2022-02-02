حمودة: الحكومة مستمرة في أداء مهامها ولن يتم الاعتراف بأي حكومة تغيير أوحكومة موقتة

ليبيا – أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة أن الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب.

حمودة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات، ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها.

وفي سياق متصل ،قال الناطق باسم حكومة في مداخلة عبر برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية إن السلطة التنفيذية منبثقة عن الاتفاق السياسي بين المكونات الليبية وليست منتخبة من مجلس النواب.

وأضاف أن الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تتعامل مع مجلس النواب وسلطته التشريعية كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.

ورأى حمودة أن دعوة مجلس النواب إلى تغيير حكومة الدبيبة موقف أحادي للمجلس ولا تربطه أي صلة بمضامين خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين مكونات السلطة السياسية في ليبيا.

وتابع حديثه :”أن حكومة الدبيبة مستمرة في مهامها الدستورية إلى حين تسليمها السلطة لحكومة منتخبة”، مضيفا أنه لن يتم الاعتراف بأي حكومة تغيير أوحكومة موقتة.

وأردف:” حكومة الوحدة تتعامل مع الوضع السياسي من خلال استمرار عملها لتفادي سقوط البلاد في حالة من الفراغ السياسي أو الدستوري”.

ونفى حمودة أن يكون رئيس الوزراء قد استخدم أموال الدولة لأغراض انتخابية، مؤكدا أن الدبيبة ملتزم بمسؤوليته بصفته رئيسا للحكومة، وأن هدفه الأول في هذه المرحلة هو القيام بأعمال في صالح أبناء الشعب الليبي عامة دون تمييز.

وطالب الناطق باسم الحكومة القوى السياسية في ليبيا بضرورة التنسيق لتحديد آليات العمل والضوابط الضرورية لتحقيق انتخابات نزيهة تعبّر عن خيارات الشعب بصورة ديمقراطية.

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