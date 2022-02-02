الأمين: اختطاف المشري لمجلس الدولة هو ورقته السلطوية لإبرام صيغ التقاسم مع معسكر حفتر وعقيلة

ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا أن خالد المشري وجماعته حاولوا ويحاولون وسيحاولون إعادة التموضع في كل وأي منعطف سياسي لكسب مقعد البقاء لجماعتهم.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وهو يتوفر على قدرة وبجاحة التنصل من أي مبدأ أخلاقي أو ثابت وطني، ذلك أن اختطافه لمجلس الدولة هو ورقته السلطوية لإبرام صيغ التفاوض والتقاسم مع معسكر حفتر وعقيلة”.

وتابع: “لهذا سيمضي قدمًا في هذا الخط مع عقيلة بالتوازي مع صيغة باشاآغا – صوان المدعومة مصريًا، والنتيجة لكلا الخطين هي تغييب الخط الوطني المدني والفبرايري تحديدًا، لتبقى الثنائية المطلوبة هي بين حفتر / عقيلة – وباشاغا / الإخوان”.

كما أردف: “لأنهم لم يتركوا شيئًا من المعقولية السياسية ولم يحترموا ثابتًا وطنيًا ولا مبدأ أخلاقيًا، فليكن لكل منا فنه السياسي وبمستحيله وممكنه أيضًا، هلا فبراير رغم كيد الساقطين”.

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