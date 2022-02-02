الحبري يتابع مع ويليامز عملية توحيد إدارة المصرف المركزي

تابع نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز؛ خطة سير عملية توحيد المصرف.

وبحث اللقاء، الذي عُقد بمدينة بنغازي؛ مشكلات المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية و المقاصة المصرفية، إلى جانب إدارة السيولة والديْن العام وملف الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد الحبري، خلال اللقاء، على أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على ضرورة اجتماع مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وطالبت ويليامز، من جهتها، بضرورة تنفيذ خارطة طريق إعادة توحيد المصرف؛ من أجل تعزيز الاستقرار المالي للدولة.

يشار إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه على الحبري كان قد وقّع في العاصمة تونس عقد اتفاق لتنفيذ خطة توحيد قطبيْ المصرف برعاية شركة ” ديلويت ” للمراجعة الدولية، والتي بدأ الطرفان على إثرها في تنظيم عدد من الاجتماعات مع أطراف محلية ودولية؛ لمتابعة بنود الاتفاق بحسب الجدول الزمني المعد لها.

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