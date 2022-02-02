حويلي: الدبيبة لا يستطيع أن يفعل شيئا إذا اتفق مجلسا النواب والدولة على أي قرار بشأن الحكومة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة جانبه الصواب في تصريحاته، مشيرا إلى أنه جاء باتفاق سياسي عن طريق المجتمع الدولي ويستطيع أن يقف ضد قرار إقالته إذا تم اتخاذه من قبل مجلس النواب منفردا.

وأكد الحويلي، في تصريحات لقناتنا، أن الدبيبة لا يستطيع أن يفعل شيئا، إذا اتفق مجلسا النواب والدولة على أي قرار بشأن الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تشكيل حكومة جديدة وانتخابات برلمانية كلها إطالة للمراحل الانتقالية في ليبيا.

وشدد على ضرورة أن يعلم البرلمان أن المجلس الذي انتخب في 2014 انتهى بحكم المدة الزمنية وبحكم المحكمة ولكن تم إحياؤه بحم الاتفاق السياسي في 2016، مؤكدا أن مجلس الدولة يرفض أي إجراء أحادي الجانب ويتمسك بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع غير الرسمي رئيس المجلسين في المغرب وبين لجنة خارطة الطريق ورؤساء لجان مجلس الدولة.

واعبتر إجراء مجلس النواب قفزة في الهواء، مبينا أنه فعل ذلك من قبل وأقال محافظ المصرف المركزي مخالفة للمادة 15 للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.

وقال إن “مجلس النواب ومجلس الدولة هما الجهتان المسؤولتان بالنظر في تغيير الحكومة والمجلس الرئاسي”، مضيفا أنهما يعلمان جيدا أن قوتهما مع بعض والطرفان ممثلان للشعب وهم ما يقررون بقاء الحكومة أو إقالتها.

وتابع: “مجلسا النواب والدولة هما من يقررا المناصب السيادية سواء المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومحافحة الفساد”، مؤكدا أنهما اتفقا على منصب النائب العام وتم تكليف لجنة بين المجلسين.

وبشأن تصريحات مستشارة الأمين العام للأم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، قال إنها جانبها الصواب لأن مجلسي النواب والدولة استمدا شرعيتهما من الاتفاق السياسي المعتمد من مجلس الأمن، داعيا إياها إلى العمل على انتهاء دستور متوافق عليه للبلاد إذا أردات حل الأزمة الليبية.

وأعرب عن أسفة لعدم عقد لقاء مع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن ويليامز مدانة لأنها خالفت اتفاق مجلس الأمن الدولي.