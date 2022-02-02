سفير الجزائر لـ”عقيلة”: موقف بلادنا داعم للبرلمان بصفته السلطة الشرعية الوحيدة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، بحضور وزير الخارجية الأسبق د. عبد الهادي الحويج.

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، تناول اللقاء، الذي عقد بمكتب رئيس البرلمان، في مدينة القبة، تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد السفير الجزائري على موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، واحترامها لحق الشعب الليبي في اختيار من يمثله، ودعم كافة قرارات مجلس النواب الليبي.