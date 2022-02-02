ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 February, 2022

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأربعاء ، أعمال الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويتناول المجلس على مدى يومين عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه القارة،إلي جانب تداعيات جائحة كورونا .

كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35 ، والتي ستجري أعمالها بأديس أبابا يومي 5 و 6 من فبراير الجاري.