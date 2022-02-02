“الاقتصاد” تبحث مع مراقبيها دعم السلع الأساسية.. لمواجهة ارتفاع الأسعار

ناشد مراقبو الاقتصاد والتجارة بالمناطق، خلال لقائهم بوزير الاقتصاد محمد الحويج؛ ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.

وأكد الحويج، من جهته، على أن الوزارة ستُحيل المطالب الواردة إليها بخصوص تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية إلى مجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة متابعة السوق المحلي، وانسياب السلع، ومراقبة جودة الخدمات، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، وإحالة تقارير دورية إلى الوزارة بهذا الخصوص .

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا، وسط تدني القدرة الشرائية للمستهلك

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