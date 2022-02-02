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المسارات التي استندت عليها خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تمر ليبيا بمرحلة انتقالية جديدة قد تصل إلى ستة عشر شهرا، بعد إعلان لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي، والذي استندت فيه إلى أكثر من مسار.

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قناة ليبيا

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