المسارات التي استندت عليها خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

تمر ليبيا بمرحلة انتقالية جديدة قد تصل إلى ستة عشر شهرا، بعد إعلان لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي، والذي استندت فيه إلى أكثر من مسار.

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