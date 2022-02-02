سفير الاتحاد الأوروبي: ندعم قرارات مجلس النواب الليبي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ظهر اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، لبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد.

ووفق ما صرح به عبدالله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، فإن «صالح» قال خلال اللقاء “أننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين”، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع مجلس الدولة في عدد من المسارات أهمها تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة.

وجدد رئيس مجلس النواب رفضه الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي، مؤكدا على الاستمرار في دعم العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

ومن جانبه أكد سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا على دعم الاتحاد الأوربي لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على دعم قرارات مجلس النواب.