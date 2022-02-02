ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 February, 2022

عقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم الاربعاء اجتماعاً بين رئيس الجهاز “محمد الخوجة” والسفير المصري لدى ليبيا “تامر مصطفى”.

وناقش الاجتماع أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية، واستعراض أوضاعهم المعيشية والصحية داخل مراكز الإيواء.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترحيل الطوعي للمهاجرين من الجنسية المصرية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال التعاون مع الجانب المصري في هذا الخصوص.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على عدد من المواضيع التي شأنها حلحلة بعض الصعوبات التي تواجه هذا الملف.