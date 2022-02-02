بدء إجراءات حصر الأغنام والماعز والإبل في بلدية سرت

شرعت الجمعيات الزراعية والمربون بسرت في إجراءات حصر الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وإبل برعاية وإشراف قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في البلدية، من خلال توزيع نموذج خاص بعملية الحصر على المربين.

وقال رئيس اللجنة التسييرية لجمعية مربي الأغنام في سرت، حسين الزرقاء في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن جمعيات المربين في البلدية عددها 13 جمعية شرعت في حصر أعداد الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وإبل من خلال تعبئة النموذج المعد من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وأضاف الزرقاء أن عملية حصر أعداد الأغنام والماعز والإبل في المنطقة تستهدف معرفة احتياجات المربين استعدادًا لتزويد الجمعيات التابعين لها بالأعلام المدعومة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.