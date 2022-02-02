المسماري لـ”سبوتنيك”: الأزمة التي تشهدها ليبيا هي أمنية وليست سياسية

العنوان – بنغازي

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري إن الأزمة التي تشهدها ليبيا هي أمنية وليست سياسية.

وأضاف المسماري في لقاء مع صحيفة سبتونيك الروسية أن تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة عمل على تسليح وتدريب الميلشيات التي باتت تمتلك طائرات مسيرة وهو ما زاد الأمر تعقيدا.

وطالب الناطق الرسمي الأمم المتّحدة أن تعترف بأن الأزمة تُعد أمنية وليست سياسية”.

وأكد المسماري أن المجتمع الدولي الذي دمر ليبيا في 2011، هو من في يده إخراج المرتزقة.

وتابع أن المجتمع الدولي يشاهد بعينه وصول الأسلحة التركية إلى مطارات وموانيء المنطقة الغربية، وعليه أن ينفذ اتفاق جنيف الذي أصدره إذا كانت لديه الإرادة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتساءل المسماري عما إذا كان للمجتمع الدولي “معادلة عسكرية وأمنية وسياسية للتأثير على الدول المتداخلة في الشأن الليبي حتي يجبرها على الخروج”.