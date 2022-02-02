مسودة الدستور تعود للنقاشات وسط رفض بعض المكونات لها

يتصدر الجدل حول مسودة الدستور الأوساط السياسية والمحلية المطالبة بعرضه للاستفتاء الشعبي، رغم رفض بعض الأطراف والمكونات لهذه المسودة بسبب عدم مراعاتها لحقوقهم.

ومن هذا المنطلق، حذر مراقبين من أن تكون الغاية من إعادة طرح موضوع مسودة الدستور للنقاش هو إبعاد التركيز عن عقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن وهو ما قد لا تحمد عقباه.

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