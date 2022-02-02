مجلس الدولة: لسنا رافضين لتغيير الدبيبة

أكد الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبدالناصر، عدم ممانعة المجلس تغيير الحكومة، مضيفاً: “لكننا نرفض توجه البرلمان في مسارات انفرادية”.

عبد الناصر، وفي تصريحات صحفية، قال: “مجلس الدولة ليس رافضا لتغيير الدبيبة، وهو غير متمسك بحكومة معينة، والمهم لدينا هو الالتزام بما تم التوافق عليه من إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية”.

وتابع: “الاستفتاء على الدستور يستغرق وقتا طويلا، ونرفض الذهاب إلى تغيير الحكومة بهذه الطريقة، وليبيا وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل الانتخابات، ومجلس الدولة حاول التواصل مع البرلمان لبحث مخرج لإجراء الاستحقاق الانتخابي”.

وتابع: “حدث تواصل بين رئاستي المجلسين ومن خلال بعض اللجان، وهو ما أفضى إلى توافقات مبدئية، والتوافقات المبدئية دارت حول ضرورة إجراء الانتخابات على أساس دستوري، والبرلمان شكل لجنة لتعديل الدستور وبعض المواد الخلافية به، ثم ذهب إلى تغيير الحكومة”.

وأضاف: “تغيير الحكومة ليس أولوية لمجلس الدولة وهو أمر مرفوض قبل الاتفاق على المسار الدستوري، ولابد أولا من التوافق على صيغة تعديل الإعلان الدستوري حتى يمكن فتح مسودة الدستور، وتواصل رئيسي المجلسين أثمر توافقات مبدئية لحين توقيع اتفاق نهائي”.

واستكمل: “كنا نتمنى أن يعتد البرلمان بالاتفاقات مع مجلس الدولة وإعلانها في اتفاقات علنية، والاتفاق تم بصورة مبدئية على صياغة تعديل دستوري ومن ثم تغيير الحكومة، والبرلمان استعجل تغيير الحكومة بصورة منفردة وهذا أمر مرفوض”.

وأضاف: “ما يريده مجلس الدولة هو تعديل الإعلان الدستوري من أجل بدء تعديل الدستور بصورة توافقية، والاستحقاق الدستوري هو أهم الاستحقاقات التي تخدم المصلحة الليبية، وهو ما توافق عليه رئيسا المجلسين قبل اتجاه البرلمان لتغيير الحكومة”.