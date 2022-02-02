النائب العام يبحث قضية أموال مؤسسة الاستثمار المودعة في بلجيكا

بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيس هيئة النواب العموم في مملكة بلجيكا يوهان ديلوم، التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية وتقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير.

وتناول اللقاء الذي حضره مستشارو وزارة الخارجية الليبية، واقعة التحايل وحجب المستندات عن القضاء لغرض التنفيذ الجبري على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الإدارة في ليبيا سنة 2009 بالتراضي.

ووصل رئيس مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، صباح الثلاثاء، للقاء نظيره البلجيكي، بهدف مناقشة مسألة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها الصور لعدة دول أوروبية، لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في بنوك العديد من العواصم الأوروبية، وأبرزها بروكسل.