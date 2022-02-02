خلال مظاهرة..حرس رئاسة الوزراء في طرابلس يعتدي على أطقم طبية بالضرب والشتم

العنوان – طرابلس

اعتدى الحرس الخاص برئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس على العاملين في فرق الرصد والتقصي ومراكز العزل والفلترة بالضرب والشتم والإهانة والسب.

واستنكرت لجنة المطالبة بحقوق ومستحقات فرق الرصد والتقصي الوبائي هذه التصرفات الهمجية التي قام بها الحرس الخاص برئاسة الوزراء.

وأوضحت اللجنة أن هذا الاعتداء على العاملين تم خلال مطالبتهم بمكافأتهم التي وعدت الحكومة بها ولم تصرف لهم حتى يومنا هذا.

وأشارت إلى أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة والإدارية تعرضت أثناء التظاهرة للضرب والشتم والإهانة والسب.

وطالبت اللجنة النائب العام الصديق الصور النظر والتحقيق في كل هذه التصرفات المشينة التي قام بها الحرس الخاص برئاسة الوزراء وتصرفاتهم الهمجية ضد أبناء وطنهم وإصدار أمر قبض في كل من كان وراء هذا العمل المشين.