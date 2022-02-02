تغريدة الدبيبة تثير الجدل

بكلمات معدودة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وبتحذير مبطن دخل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، على خط الاشتباك السياسي المباشر في البلاد.
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قناة ليبيا
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