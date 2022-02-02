بعد دفاعه عن الحكومة.. تعيين النائب محمد لينو مندوبا لليبيا بالاتحاد الإفريقي

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء، محمد آدم لينو، مندوبًا لليبيا لدى الاتحاد الإفريقي.

كما شمل قرار رئيس المجلس الرئاسي تعيين السفير جلال المهدي العاشي، مندوبًا لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق بيان صادر عن المجلس.

جدير بالذكر أن تعيين النائب البرلماني محمد لينو مندوبا لليبيا في الاتحاد الإفريقي بعد أقل من أسبوع من خوضه الدفاع عن حكومة الوحدة الوطنية في إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، ما أثار حالة من الشد والجذب بين الأعضاء انتهت بتعليق الجلسة قبل استئنافها من جديد.

وانتقد لينو، حديث النواب الدائم عن سلبيات حكومة الوحدة الوطنية دون ذكر إيجابياتها، قائلا، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء الماضي: «الكل يتكلم عن الفساد والمآسي في الحكومة (..) لا يجرى النظر في الجانب الإيجابي (…) لماذا لا نتحدث عن نجاح الحكومة في حلحلة أزمة الرواتب، وإدخال محطات جديدة للطاقة، واستبدال خيم العزاء بالأفراح، وتزويج عديد الليبيين».

واندلعت مشادات كلامية بين النائب محمد لينو وعدد من النواب قاطعوا حديثه، وإثر ذلك انقطع البث التلفزيوني عن جلسة مجلس النواب.