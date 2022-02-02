السفير المصري يبحث ترحيل المهاجرين المصريين طواعية

عقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، لمناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية، واستعراض أوضاعهم المعيشية والصحية داخل مراكز الإيواء.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك بأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الترحيل الطوعي للمهاجرين من الجنسية المصرية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال التعاون مع الجانب المصري في هذا الخصوص.

– ترحيل 57 مهاجرا مصريا عبر مطار معيتيقة

وأضاف البيان أن الاجتماع خلُص إلى الاتفاق على عدد من المواضيع التي من شأنها حلحلة بعض الصعوبات التي تواجه هذا الملف.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الخميس، ترحيل 57 مهاجرًا مصريًّا من نزلاء مركز إيواء طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

ويقوم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعملية ترحيل طواعية بالتعاون بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبالتنسيق مع السفارة المصرية بطرابلس، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة يجتمع مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى. (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)