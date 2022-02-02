الخدمات الصحية شحات تنبه بتزايد حالات كورونا في البلدية

العنوان – شحات

نبه مركز الفلترة بإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد على مستوى البلدية.

وذكر المكتب الإعلامي في الإدارة أن هذا التزايد يستدعي من جميع المواطنين بالبلدية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة.

وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة لبس الكمامة في أماكن الزحام والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار حماية لأنفسهم وأهليهم من هذا الوباء.

وطالب المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات من تظهر عليه الأعراض فقط زيارة المركز لإجراء الفحص وذلك لوجود نقص حاد في مواد التشغيل الخاصة بالفحص.