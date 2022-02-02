تحرك تركي عسكري باتجاه الوطية.. هل تُغذّي أنقرة التوتر؟

رصد موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، هبوط طائرة تركية من طراز A400M (Reg. 18-0093 – Callign TUAF221) في قاعدة الوطية العسكرية غرب طرابلس، والتي تسيطر عليها تركيا.

وتتكرر الرحلات التركية العسكرية إلى قاعدتَي الوطية ومعيتيقة، في إطار مهام غير معلنة لنقل واستبدال قوات ومرتزقة سوريين في قواعدها غرب البلاد، رغم التعهدات التركية المعلنة بالانضمام إلى الجهود الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة لسحب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

وسبق للجنة العسكرية المشتركة 5+5 زيارة أنقرة، في إطار تنفيذ الخطة المُعدّة لتنفيذ عمليات سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، والتي قوبلت برفض دبلوماسي تركي يعتبر وجودها في ليبيا شرعياً ومستنداً على اتفاقية ثنائية موقعة مع الرئيس السابق لحكومة الوفاق فائز السراج.

ويأتي استمرار تسيير الرحلات الجوية العسكرية التركية إلى ليبيا بعد تعذر إجراء الانتخابات وتصاعد التوتر السياسي، على خلفية المساعي البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة، في ظل تقارب لافت بين تركيا ومجلس النواب وأطراف داعمة له.

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