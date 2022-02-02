رحلة الشعب مع الحكومات الليبية وكرمهم المصطنع في نهايتها

مع قرب نهاية الحكم والولاية للحكومات المتعاقبة والجهات التنفيذية في البلاد، يبدأ معها تكثيف العمل ومحاولة تصدر المشهد كمحاولة منها لإلهاء الناس بالفتات، لعل الشعب ينسى ما فعلوه في الأوقات السابقة ولكن هذه الخطة باتت مكشوفة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا