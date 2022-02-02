حمودة: حكومتنا جاءت بها الأمم المتحدة ولن نسلّم السلطة إلا بالقوة

قال الناطق باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية محمد حمودة، أن “أي حكومة جديدة ستقترب من طريق السكة سنواجهها بكل قوة ونحن بحاجة لـ3 سنوات على الأقل لاستكمال نجاحاتنا”.

حمودة، وفي تصريحات صحفية، قال: “حكومتنا جاءت بها الأمم المتحدة في جنيف، ولم تأخذ فرصتها ولن نسلم السلطة بهذه الطريقة حتى ولو اضطررنا لاستخدام القوة، ولا يمكن لأي جهة سواء البرلمان أو مجلس دولة إنهاء عمل الحكومة إلا بانتخابات أو اتفاق جديد ترعاه ويليامز”.

وتابع: “هناك تقصير للحكومة في ملفات رشاوي الوزراء، والكتاب المدرسي، وهيبة الجواز السفر، وتوحيد المؤسسات، والكهرباء، وعلاج الأورام، والسيولة المصرفية، وتوحيد المرتبات، وتزوير الشهادات الجامعية، والطرق الجديدة التي تكسرت بعد الأمطار فقط”.