“مكافحة الفساد” تطالب المترشحين لرئاسة الحكومة بتقديم إقرار الذمة المالية

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعميما، طالبت خلاله كل المترشحين لرئاسة الحكومة بتقديم الذمة المالية، بدءًا من الغد الخميس.

وقالت الهيئة في بيانها:” استنادا للاختصاصات الموكلة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب إنشائها بقانون رقم 11 لسنة 2014 والي ينص فى الفقر رقم 3 على تلتقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحها تتعلق بها من ذوى الشأن أو الجهات المختصة وتنفيذا للمادة رقم 4من القانون رقم 10 لسنة 1994 بشأن التطهير والتي نصت على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم خلال ستنين يوما من تاريخ تعيينه أو توليه وظيفة وخدمة عامة إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر”.

وتابعت:” بناء علي تعليمات الممثل القانوني للهيئة يطلب من المترشحين لرئاسة الحكومة تعبئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم و ذلك بمقر فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طرابلس بمنطقة الفرناج، ابتداء من يوم الغد الخميس الموافق 2022/2/3م”.