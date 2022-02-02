خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي..عقيلة صالح: نريد رئيس حكومة لكل الليبيين

العنوان – القبة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء، إننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين.

وأشار صالح خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إلى استمرار المشاورات مع مجلس الدولة في عدد من المسارات وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة.

وجدد ريس مجلس النواب رفضه الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي، مؤكدًا الاستمرار في دعم العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات.

وشدد صالح على أن وإجراء الانتخابات هي الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على دعم الاتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي ، كما أكد على دعم قرارات مجلس النواب.