“عون” يشارك في اجتماعات أوبك+.. واتفاق على زيادة الإنتاج في مارس

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون التقرير 37 الصادر عن لجنة المراقبة في منظمة الدول المصدرة للبترول، خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء عبر الإنترنت، شارك فيه وزراء دول المنظمة والبلدان المتحالفة أوبك بلس.

وقررت دول التحالف النفطي الذي يضم 23 بلداً بينهم 13 من الدول الأعضاء في أوبك، زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في شهر مارس المقبل لتغطية الطلب العالمي من النفط.

وتجدر الإشارة إلى أن دول أوبك بلس -التي تُنتج نحو40% من النفط العالمي- قد رفعت إنتاجها بسبب ضغوط متواصلة من كبار المستلهكين بينهم أميركا والهند، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014 متخطياً حاجز 91 دولاراً للبرميل الواحد.

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