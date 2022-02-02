المرعاش: ثلاثة سيناريوهات محتملة للفترة المقبلة

رجّح المحلل السياسي كامل المرعاش، أن “يمضي البرلمان قدمًا في اختيار شخصية قوية من الغرب الليبي، سيعول عليها في إزاحة عبدالحميد الدبيبة”، مشيرًا إلى أن من ميزات هذه الشخصية أنها تنتمي إلى نفس مدينة وقبائل الدبيبة، ولديها قوات موالية لها في هذه المدينة، “مما يضعف بشكل كبير اعتماد الدبيبة على المليشيات في السيطرة على الغرب الليبي والاحتفاظ بالسلطة”.

وتوقع المرعاش في تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، ثلاثة سيناريوهات محتملة للفترة المقبلة، أولها أن يرضخ الدبيبة في نهاية المطاف لتسليم السلطة، خصوصًا إذا لم يحصل على دعم خارجي من بعض الأطراف الدولية التي تحاول السيطرة على مستقبل ليبيا.

ثاني تلك السيناريوهات بحسب المرعاش أن يلجأ الدبيبة لتقديم تنازلات كبيرة وتغيير حكومته وتقليصها لحكومة مصغرة، وأن يضم إليها شخصيات قوية يوكل لها تفكيك المليشيات وتفعيل سيطرة وزارة الداخلية ممثلة في الدولة على كل مناطق ليبيا، وعدم التدخل في المؤسسة العسكرية وتخليه عن منصب وزارة الدفاع، واعتماد قيادة الجيش الحالية لإدارة توحيد المؤسسة العسكرية حصريًا.

فيما يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة جديدة مقرها في سرت، وتكون منافسة وموازية لحكومة الدبيبة، إلا أن المرعاش حذر من أن هذا السيناريو سيعيد البلد الأفريقي إلى “مربع الصراع الأول، وربما الانزلاق للحرب، لكن هذه المرة بين مكونات عسكرية تنتمي للغرب الليبي وليس معادلة شرق/غرب لحسم السيطرة على العاصمة طرابلس”.

وأكد أن السيناريو الثالث، “سيسمح بتدخل الدول المتورطة في الملف لدعم أحد الأطراف حسب مصالحها، إلا أن الأمم المتحدة ستخسر مصداقيتها وستقف عاجزة تماما عن التأثير في مجريات الأحداث، مما سيشكل ضربة جديدة لها تضاف إلى إخفاقاتها في سوريا والعراق وأفغانستان” على حد قوله.