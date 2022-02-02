وكيل وزارة الداخلية يبحث مع قنصل ليبيا بتركيا تسهيل إجراءات التأشيرات

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية بالقنصل العام “صلاح الدين فرج الكاسح”.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، تناول الاجتماع الذي عقد بمقر القنصلية بتركيا مناقشة الإجراءات المتبعة في استخراج التأشيرات بين مواطني البلدين، وتسهيل هذه الاجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وعقب الاجتماع اطلع السيد الوكيل خلال جولة قام بها داخل مقر القنصلية على سير العمل في استخراج جوازات السفر للجالية الليبية المتواجدة بتركيا.

ورافق الوكيل خلال هذه الزيارة الملحق الأمني بالسفارة عميد “مصطفى العريش” والمستشار الأمني بالسفارة عميد “فيصل بن كافو”.