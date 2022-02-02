الفريق الاستشاري لوزير الدولة لشؤون الاقتصاد يبحث التعاون مع جامعة صبراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

02 February, 2022

بتوجيه من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور سلامة الغويل ، عقد صباح اجتماع بديوان مجلس الوزراء ، ضم رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي أحمد الأحجل ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عماد بحري ومن جامعة صبراتة رئيس الجامعة سالم محمد الهريشي و عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عبدالكريم عبدالله ومدير مكتب الريادة و الابتكار الهادي امحمد و رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية وواقع الاقتصاد الليبي خالد علي المحجوبي و مدير مكتب رئيس الجامعة مصطفى عبد الحكيم.

و بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و جامعة صبراتة.

و من جانبهِ قال الأحجل: “إننا نتطلع للاستفادة من الجانب الأكاديمي و البحثي ودوره في المجتمع” مؤكداً على ضرورة الاستعانة بالأكاديمين و الباحثين لدعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تعمل من أجلها حكومة الوحدة الوطنية.

وأثنى سالم الهريشي على ود وزير الدولة للشؤون الاقتصادية قائلا إنه يسعى لتوظيف جهود الخبرات والكوادر العلمية خدمة للاقتصاد الليبي وكما على حرص الجامعة على التعاون المثمر انطلاقاً من دورها المجتمعي و إيمانها بأهمية الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة لخدمة المجتمع من خلال نتائج البحوث و الدراسات الاقتصادية المعمقة.