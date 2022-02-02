المسلاتي: باشاغا سيكون مدعوما بالتحركات والتوافقات والشراكات الأخيرة

قال المحلل السياسي حسين المسلاتي، إنه بعد “فشل الحكومة الحالية في أداء المهام المنوطة بها وهي الوصول للانتخابات ورفع المعاناة عن الليبيين، باتت الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي سيقع على عاتقه مسألة تشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق كبير، رغم معارضة بعض الدول منها أمريكا”.

المسلاتي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أضاف: “أنه إذا نجح مجلس النواب في تغيير الحكومة رغمًا عن الإرادة الدولية، فإن فرص الانقسام ستنخفض إلى الحد الأدنى، شريطة أن ترأسها شخصية قوية تملك حظوظا حقيقية على الأرض، وأن تكون توافقية وتستطيع العمل من طرابلس”.

المسلاتي لفت إلى أن الحكومة الجديدة إذا تمكنت من العمل من العاصمة طرابلس، فإنها ستفرض تغييرا قد يكون مصحوبا بفصل من العنف، إلا أنه نوّه بأن ذلك سيكون جزئيًا، فيما ثماره مبشرة، بتوحيد المؤسسات.

وتابع: “غير أن من يرأس الحكومة وبرامجه وقوته على الأرض، كلها عوامل ستحدد شكل الحكومة وما إذا كان سيكون هناك انقسام مؤسساتي من عدمه، بحسب المحلل السياسي الذي قال إن المعطيات تشير إلى حظوظ قوية للمرشح الرئاسي فتحي باشاغا في الفوز بمنصب رئيس الحكومة الجديدة”.

وأعرب عن اعتقاده في أن “باشاغا سيكون مدعوما بالتحركات والتوافقات والشراكات الأخيرة، مع أطراف فاعلة على الأرض، في مناطق أخرى غير المنطقة الغربية”، معتبرا أن لقاءه المرشح الرئاسي خليفة حفتر والمرشحين الرئاسيين أحمد معيتيق والشريف الوافي وعبدالمجيد سيف النصر في بنغازي، خلال ديسمبر الماضي، “أوجد شراكة جديدة ستكون بمثابة داعم له في مهمته الجديدة”.