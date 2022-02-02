رئيس مكافحة الهجرة يبحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المصريين

عقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “محمد الخوجة”، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع السفير المصري لدى ليبيا، لبحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية.

ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال الاجتماع، أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية المعيشية والصحية داخل مراكز الإيواء.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترحيل الطوعي للمهاجرين من الجنسية المصرية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال التعاون مع الجانب المصري في هذا الخصوص، وخلص بالاتفاق على عدد من المواضيع التي شأنها حلحلة بعض الصعوبات التي تواجه هذا الملف.